 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером на «Мастерсе»

Даниил Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером в Майами
Российский теннисист заявил, что старался играть в полуфинальном матче в Майами более агрессивно, чем обычно, но совершал слишком много ошибок. Медведев уступил итальянцу со счетом 1:6, 2:6
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал на пресс-конференции после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами от итальянца Янника Синнера, что его план на игру не сработал.

Медведев разгромно уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

«Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, немного более агрессивно, чем я обычно играю, и это всегда риск, — цитирует Медведева сайт ATP. — Потому что моя игра — это защитный стиль. Но я чувствовал, что против него такой игры уже будет недостаточно».

Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами
Спорт
Даниил Медведев

«Думаю, проблема не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема заключалась в исполнении, слишком много ошибок», — добавил Медведев.

В личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 6–5 в пользу россиянина. При этом итальянец выиграл у Медведева уже пять раз подряд, в том числе в финалах турниров в Пекине и Вене в 2023-м и в финале Australian Open в этом году.

В решающем матче в Майами Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова, который в полуфинале победил представителя Германии Александра Зверева — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Благодаря своему успеху болгарин впервые с 2018 года попадет в топ-10 рейтинга ATP на следующей неделе.

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Даниил Медведев Янник Синнер
Материалы по теме
Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Спорт
Медведев в полуфинале турнира в США сыграет против неудобного соперника
Спорт
Рублев сенсационно проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Майами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе» Общество, 10:56
Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву Общество, 10:53
Старовойт сообщил об обстреле курского села Гуево Политика, 10:35
Без шума и толпы: квартиры с московской пропиской и окнами на природу РБК и ПИК, 10:33
Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону Спорт, 10:32
Получивший 11 лет за шантаж Фридмана и Авена экс-депутат вышел на свободу Политика, 10:22
Сбербанк резко сократил долю на рынке льготной ипотеки Финансы, 10:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером на «Мастерсе» Спорт, 10:17
Шойгу призвал работников завода ОПК в Алтайском крае «пахать в три смены» Политика, 10:16
Таджикистан усилил работу по предотвращению вербовки трудовых мигрантов Политика, 10:02
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года Инвестиции, 10:00
Ракетную опасность объявили в белгородском Грайвороне Политика, 09:49
«Мы устали от страха»: как живут люди, уехавшие от обстрелов в Грайвороне Общество, 09:21
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе Pro, 09:14