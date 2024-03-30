Даниил Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером в Майами

Медведев рассказал о несработавшем плане на матч с Синнером на «Мастерсе»

Российский теннисист заявил, что старался играть в полуфинальном матче в Майами более агрессивно, чем обычно, но совершал слишком много ошибок. Медведев уступил итальянцу со счетом 1:6, 2:6

Даниил Медведев (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал на пресс-конференции после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами от итальянца Янника Синнера, что его план на игру не сработал.

Медведев разгромно уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

«Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, немного более агрессивно, чем я обычно играю, и это всегда риск, — цитирует Медведева сайт ATP. — Потому что моя игра — это защитный стиль. Но я чувствовал, что против него такой игры уже будет недостаточно».

«Думаю, проблема не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема заключалась в исполнении, слишком много ошибок», — добавил Медведев.

В личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 6–5 в пользу россиянина. При этом итальянец выиграл у Медведева уже пять раз подряд, в том числе в финалах турниров в Пекине и Вене в 2023-м и в финале Australian Open в этом году.

В решающем матче в Майами Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова, который в полуфинале победил представителя Германии Александра Зверева — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Благодаря своему успеху болгарин впервые с 2018 года попадет в топ-10 рейтинга ATP на следующей неделе.

Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.