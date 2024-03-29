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Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами

Медведев в полуфинале «Мастерса» в Майами проиграл Синнеру пятый матч подряд
Первая ракетка России уступил итальянцу Яннику Синнеру уже в пятый раз подряд, в том числе в финале Australian Open в этом году
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.

В полуфинале 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, уступил Яннику Синнеру, третьей ракетке мира, со счетом 6:1, 6:2 в пользу итальянца.

В личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу россиянина. При этом итальянец выиграл у Медведева уже пять раз подряд, в том числе в финалах турниров в Пекине и Вене в 2023-м и в финале Australian Open в этом году.

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Даниил Медведев

Соперником Синнера в решающем матче будет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Александр Зверев (Германия).

22-летний Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира, если выиграет титул в Майами.

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.

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Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

В 2023 году Медведев стал победителем турнира в Майами.

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теннис Даниил Медведев Янник Синнер
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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