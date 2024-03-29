Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.
В полуфинале 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, уступил Яннику Синнеру, третьей ракетке мира, со счетом 6:1, 6:2 в пользу итальянца.
В личных встречах у Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу россиянина. При этом итальянец выиграл у Медведева уже пять раз подряд, в том числе в финалах турниров в Пекине и Вене в 2023-м и в финале Australian Open в этом году.
Соперником Синнера в решающем матче будет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Александр Зверев (Германия).
22-летний Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира, если выиграет титул в Майами.
Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.
Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
В 2023 году Медведев стал победителем турнира в Майами.
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