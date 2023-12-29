Особняк звезды «Манчестер Сити» ограбили, когда там находилась его семья
Группа неизвестных ограбила особняк полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша в графстве Чешир, когда в нем находилась семья футболиста. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел 27 декабря, когда «Манчестер Сити» проводил матч 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона» (3:1). В момент ограбления в доме находились около 10 родственников Грилиша, включая его родителей и невесту Сашу Эттвуд.
Они смотрели игру Грилиша, когда услышали шум с верхних этажей и громкий лай собак. Один из родственников нажал «тревожную кнопку» для вызова полиции. Силы правопорядка прибыли к особняку, а специальный вертолет облетел поместье. Но в итоге грабителей не удалось задержать на месте происшествия, они скрылись с драгоценностями на сумму в £1 млн.
Грилиш приобрел этот особняк стоимостью £5,6 млн в 2022 году и только недавно переехал. Это двухэтажный дом с семью комнатами, на участке в 24 акра (97124,6 кв м) есть вертолетная площадка, пруд для рыбалки и катания на лодке, винный погреб, теннисный корт, площадка для гольфа, а также полноразмерные поля для футбола и крикета.
Грилишу 28 лет, он перешел в «Манчестер Сити» в августе 2021-го за £100 млн (€117,5 млн), что стало рекордным трансфером для британских футболистов. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.
В сборной Англии на счету Грилиша 35 матчей и два гола.
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