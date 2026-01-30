 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Джокович побил 54-летний рекорд на Australian Open

Джокович стал самым возрастным финалистом в истории Australian Open
Сербский теннисист стал самым возрастным финалистом в истории турнира
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович в 38 лет стал самым возрастным финалистом мужского одиночного разряда в истории Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Четвертая ракетка мира Джокович пробился в финал Australian Open, обыграв итальянца Янника Синнера (второй номер рейтинга ATP) со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Он обновил рекорд австралийца Кена Розуолла, который в 1972 году вышел в финал Australian Open в возрасте 37 лет.

В целом в финалах на турнирах «Большого шлема» старше Джоковича играл только Розуолл, который в 1974-м в возрасте 39 лет дошел до решающих матчей на Уимблдоне и US Open.

Это будет 38-й финал турнира «Большого шлема» в карьере серба, он обновил собственный рекорд. Всего титулов у него 24 (делит рекорд с Маргарет Корт). Также Джокович вышел в 11-й финал австралийского «Большого шлема» — он десятикратный чемпион турнира.

Джокович одержал 20-ю победу над игроком из первой десятки рейтинга ATP на одном из турниров «Большого шлема», сообщает Opta. Это позволило ему повторить рекорд, принадлежавший испанцу Рафаэлю Надалю (20 побед над игроками из топ-10 на Roland Garros).

В финале в воскресенье Джокович сыграет с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

