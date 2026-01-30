Джокович сенсационно победил Синнера и вышел в финал Australian Open
Сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 38-летний серб обыграл 24-летнего итальянца Янника Синнера, вторую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 10 минут.
В очных встречах у Синнера и Джоковича счет стал 6:5, при этом итальянец выиграл у серба предыдущие пять встреч.
В решающем матче соперником Джоковича будет испанец Карлос Алькарас (первый номер рейтинга ATP). В очных встречах серб ведет у испанца со счетом 5:4.
Джокович, который сейчас является четвертой ракеткой мира, титул на Australian Open брал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), при этом он ни разу не проигрывал в финалах. В прошлом году серб дошел до полуфинала, где уступил Александру Звереву из Германии, снявшись после первого сета.
У 22-летнего Алькараса шесть титулов на турнирах «Большого шлема» — Roland Garros (2024, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). В финале Australian Open он сыграет впервые в карьере.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
