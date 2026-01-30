 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам

Соревнования пройдут в Москве 31 января и 1 февраля
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Состоялась жеребьевка чемпионата России по прыжкам, фигуристка Камила Валиева выступит на турнире под пятым порядковым номером.

Для 19-летней Валиевой это будет первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Соревнования пройдут 31 января и 1 февраля в Москве.

В женском четвертьфинале фигуристки выступят следующим образом: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова также возвращается к соревнованиям. Она не выступала с сезона 2022/23, а в августе прошлого года родила сына.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

У мужчин откроет четвертьфинал Владислав Дикиджи, далее будут выступать Макар Игнатов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Григорий Федоров, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев.

В следующий раунд проходят шесть сильнейших, а затем тройка лучших выходит в финал.

Прыжки в турнире дуэтов Валиева и Кондратюк представят четвертыми. Первыми выступят Ветлугин и Фролова, вторыми — Дикиджи и Захарова, третьими — Игнатов и Трусова, пятыми — Мозалев и Двоеглазова, шестыми — Семененко и Муравьева.

Соревнования дуэтов состоят из трех раундов, фигуристы самостоятельно распределяют, кто из них выполняет элементы в раундах, при этом каждый обязан принять участие хотя бы в одном из них. Набранные баллы суммируются на протяжении всех раундов, победителем становится дуэт с наибольшей суммой очков.

Финалы в дуэтах пройдут 31 января, в личных турнирах — 1 февраля.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева Александра Трусова (Игнатова)
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
