Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам
Состоялась жеребьевка чемпионата России по прыжкам, фигуристка Камила Валиева выступит на турнире под пятым порядковым номером.
Для 19-летней Валиевой это будет первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Соревнования пройдут 31 января и 1 февраля в Москве.
В женском четвертьфинале фигуристки выступят следующим образом: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова также возвращается к соревнованиям. Она не выступала с сезона 2022/23, а в августе прошлого года родила сына.
Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).
У мужчин откроет четвертьфинал Владислав Дикиджи, далее будут выступать Макар Игнатов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Григорий Федоров, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев.
В следующий раунд проходят шесть сильнейших, а затем тройка лучших выходит в финал.
Прыжки в турнире дуэтов Валиева и Кондратюк представят четвертыми. Первыми выступят Ветлугин и Фролова, вторыми — Дикиджи и Захарова, третьими — Игнатов и Трусова, пятыми — Мозалев и Двоеглазова, шестыми — Семененко и Муравьева.
Соревнования дуэтов состоят из трех раундов, фигуристы самостоятельно распределяют, кто из них выполняет элементы в раундах, при этом каждый обязан принять участие хотя бы в одном из них. Набранные баллы суммируются на протяжении всех раундов, победителем становится дуэт с наибольшей суммой очков.
Финалы в дуэтах пройдут 31 января, в личных турнирах — 1 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Трамп выдвинул два требования к Ирану
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео