Алькарас назвал матч со Зверевым одним из самых сложных в карьере

Алькарас о победе над Зверевым на Australian Open: «Нужно всегда верить в себя»

Первая ракетка мира за 5,5 часа победил Александра Зверева в полуфинале Australian Open, при этом представитель Германии не подал на матч в решающем сете при счете 5:4

Карлос Алькарас (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас смог победить представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», потому что не переставал верить в себя. Об этом первая ракетка мира заявил в интервью на корте после завершения игры.

Алькарас победил Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. В решающем сете представитель Германии не подал на матч при счете 5:4.

«Я всегда говорю, что нужно верить в себя, независимо от того, через какие трудности ты проходишь. Нужно постоянно верить в себя», — сказал Алькарас.

В конце третьего сета у Алькараса начались проблемы с судорогами. «Физически это был один из самых сложных матчей в моей короткой карьере. Но я уже играл в подобных матчах, поэтому знал, что нужно делать. Нужно было вложить в игру всю душу. Думаю, мне это удалось. Я знал, что у меня будут шансы. Я очень горжусь своей подачей и тем, как я отыгралась в пятом сете», — добавил испанец.

Алькарас впервые в карьере сыграет в финале Australian Open, ранее он не доходил дальше 1/4 финала. При этом на счету 22-летнего испанца шесть титулов на турнирах «Большого шлема» — Roland Garros (2024, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

В финале соперником Алькараса станет итальянец Янник Синнер или серб Новак Джокович.