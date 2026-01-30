 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Алькарас назвал матч со Зверевым одним из самых сложных в карьере

Алькарас о победе над Зверевым на Australian Open: «Нужно всегда верить в себя»
Первая ракетка мира за 5,5 часа победил Александра Зверева в полуфинале Australian Open, при этом представитель Германии не подал на матч в решающем сете при счете 5:4
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Испанский теннисист Карлос Алькарас смог победить представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», потому что не переставал верить в себя. Об этом первая ракетка мира заявил в интервью на корте после завершения игры.

Алькарас победил Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. В решающем сете представитель Германии не подал на матч при счете 5:4.

«Я всегда говорю, что нужно верить в себя, независимо от того, через какие трудности ты проходишь. Нужно постоянно верить в себя», — сказал Алькарас.

В конце третьего сета у Алькараса начались проблемы с судорогами. «Физически это был один из самых сложных матчей в моей короткой карьере. Но я уже играл в подобных матчах, поэтому знал, что нужно делать. Нужно было вложить в игру всю душу. Думаю, мне это удалось. Я знал, что у меня будут шансы. Я очень горжусь своей подачей и тем, как я отыгралась в пятом сете», — добавил испанец.

Алькарас впервые в карьере сыграет в финале Australian Open, ранее он не доходил дальше 1/4 финала. При этом на счету 22-летнего испанца шесть титулов на турнирах «Большого шлема» — Roland Garros (2024, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

В финале соперником Алькараса станет итальянец Янник Синнер или серб Новак Джокович.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Карлос Алькарас Александр Зверев
Материалы по теме
Алькарас за 5,5 часа победил Зверева в полуфинале Australian Open
Спорт
Пять россиян проиграли в полуфиналах юниорского Australian Open
Спорт
Впервые за 37 лет на Australian Open чемпионы защитили титул в миксте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом Политика, 13:50
Bloomberg рассказал о «драме наследства» в самой богатой семье Швеции Общество, 13:49
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13