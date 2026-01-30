 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Алькарас за 5,5 часа победил Зверева в полуфинале Australian Open

Испанский теннисист вел 2:0 по сетам, но позволил сопернику сравнять счет. В решающем сете Зверев не подал на матч при счете 5:4 и в итоге уступил 5:7
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 22-летний Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Это была самая продолжительная встреча на нынешнем турнире — пять часов и 26 минут.

Последние четыре гейма третьего сета Алькарас играл с судорогами и брал медицинский тайм-аут. Также он был в двух очках от победы, но в итоге уступил на тай-брейке. В пятом сете Зверев не подал на матч при счете 5:4.

Алькарас ни разу не проиграл матч на турнире «Большого шлема», ведя 2:0 по сетам (60 побед). В личных встречах у Алькараса и Зверева счет стал 7:6 в пользу испанца.

Алькарас впервые в карьере сыграет в финале Australian Open, ранее он не доходил дальше 1/4 финала. При этом на счету испанца шесть титулов на турнирах «Большого шлема» — Roland Garros (2024, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

28-летний Зверев трижды доходил до финалов на турнирах «Большого шлема» — на Australian Open 2025, Roland Garros 2024 и US Open 2020.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Александр Зверев Карлос Алькарас
Материалы по теме
Впервые за 37 лет на Australian Open чемпионы защитили титул в миксте
Спорт
Уроженка Москвы снова сыграет с Соболенко в финале Australian Open
Спорт
У Соболенко забрали очко в матче Australian Open за «ненормальный» крик
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом Политика, 13:50
Bloomberg рассказал о «драме наследства» в самой богатой семье Швеции Общество, 13:49
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13