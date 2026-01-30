 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

В ФЛГР отреагировали на заявку Большунова на гонку под флагом Казахстана

Александр Большунов, российский трехкратный олимпийский чемпион, заявлен на гонку Moonlight Classic под флагом Казахстана. В 2025 году он выступал в нейтральном статусе без флага России
Александр Большунов&nbsp;
Александр Большунов  (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил «РБК Спорт», что, вероятно, заявка россиянина Александра Большунова под флагом Казахстана на итальянском старте Moonlight Classic — это дело рук организаторов соревнований.

«Не знаю, почему так. Нужно с Сашей [Большунова] поговорить, ведь он заявлялся. Я не участвовал в этой заявке. Более подобную информацию он расскажет. Возможно и так, что организаторы сами так сделали», — сказал Крянин.

В стартовом листе ночной гонки Moonlight Classic в Италии, на дистанции 30 км, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов из России указан под флагом Казахстана. Гонка стартует 30 января.

В 2025 году Большунов одержал победу в этой гонке. До старта соревнований лыжник был заявлен на гонку под российским флагом, но после организаторы соревнований удалили российский триколор из официального протокола рядом с его именем.

Ранее апелляция Большунова в Спортивный арбитражный суд (CAS) о пересмотре отказа в предоставлении ему нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026 была отклонена.

