В ФЛГР отреагировали на заявку Большунова на гонку под флагом Казахстана
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил «РБК Спорт», что, вероятно, заявка россиянина Александра Большунова под флагом Казахстана на итальянском старте Moonlight Classic — это дело рук организаторов соревнований.
«Не знаю, почему так. Нужно с Сашей [Большунова] поговорить, ведь он заявлялся. Я не участвовал в этой заявке. Более подобную информацию он расскажет. Возможно и так, что организаторы сами так сделали», — сказал Крянин.
В стартовом листе ночной гонки Moonlight Classic в Италии, на дистанции 30 км, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов из России указан под флагом Казахстана. Гонка стартует 30 января.
В 2025 году Большунов одержал победу в этой гонке. До старта соревнований лыжник был заявлен на гонку под российским флагом, но после организаторы соревнований удалили российский триколор из официального протокола рядом с его именем.
Ранее апелляция Большунова в Спортивный арбитражный суд (CAS) о пересмотре отказа в предоставлении ему нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026 была отклонена.
