Патрик Кейн стал самым результативным американцем в истории НХЛ
Форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн стал лучшим бомбардиром среди родившихся в США хоккеистов в истории НХЛ.
В игре с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 Б) 37-летний Кейн отдал голевую передачу. Он набрал 1375 (500+875) очков в своей карьере в 1342 играх. Кейн побил рекорд Майка Модано (1374), который завершил карьеру в 2011 году.
В составе «Чикаго Блэкхокс» Кейн выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), получив в 2013 году «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф). Он является первым в истории уроженцем США, получившим «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата), и первым американцем, ставшим лучшим бомбардиром «регулярки» и выигравшим «Арт Росс Трофи» (106 очков в сезоне 2015/16). В 2017 году Кейн был включен в список 100 величайших игроков НХЛ по версии самой лиги.
Также Кейн занимает четвертое место среди всех действующих игроков НХЛ по набранным очкам за карьеру (после Сидни Кросби, Александра Овечкина и Евгения Малкина).
В сборной США Кейн завоевал серебро Олимпиады-2010 и бронзу чемпионата мира 2018 года.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля