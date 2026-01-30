 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Патрик Кейн стал самым результативным американцем в истории НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли побил рекорд Майка Модано
Патрик Кейн
Патрик Кейн (Фото: Jaime Crawford / Getty Images)

Форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн стал лучшим бомбардиром среди родившихся в США хоккеистов в истории НХЛ.

В игре с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 Б) 37-летний Кейн отдал голевую передачу. Он набрал 1375 (500+875) очков в своей карьере в 1342 играх. Кейн побил рекорд Майка Модано (1374), который завершил карьеру в 2011 году.

В составе «Чикаго Блэкхокс» Кейн выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015), получив в 2013 году «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф). Он является первым в истории уроженцем США, получившим «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата), и первым американцем, ставшим лучшим бомбардиром «регулярки» и выигравшим «Арт Росс Трофи» (106 очков в сезоне 2015/16). В 2017 году Кейн был включен в список 100 величайших игроков НХЛ по версии самой лиги.

Также Кейн занимает четвертое место среди всех действующих игроков НХЛ по набранным очкам за карьеру (после Сидни Кросби, Александра Овечкина и Евгения Малкина).

В сборной США Кейн завоевал серебро Олимпиады-2010 и бронзу чемпионата мира 2018 года.

