На ЧЕ по фигурному катанию объявили минуту молчания из-за авиакатастрофы в США

В Таллине накануне стартовал чемпионат Европы, на который не допустили сборную России. Перед началом соревнований одиночников на турнире почтили память жертв авиакатастрофы в США

Соревнования мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине начались с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США, пишет «Чемпионат».

Европейское первенство началось 29 января.

В четверг с короткими программами выступают одиночники, а с произвольными — спортивные пары.

Фигуристы сборной России на турнир допущены не были.

В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines, который летел из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон. Этим рейсом, как подтвердила U.S. Figure Skating, летели несколько американских фигуристов, их тренеров и членов их семей.

Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в числе пассажиров были работавшие тренерами российские чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также призер чемпионата СССР Инна Полянская. Официально имена пассажиров не назывались.