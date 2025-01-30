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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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На ЧЕ по фигурному катанию объявили минуту молчания из-за авиакатастрофы

На ЧЕ по фигурному катанию объявили минуту молчания из-за авиакатастрофы в США
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
В Таллине накануне стартовал чемпионат Европы, на который не допустили сборную России. Перед началом соревнований одиночников на турнире почтили память жертв авиакатастрофы в США

Соревнования мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине начались с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США, пишет «Чемпионат».

Европейское первенство началось 29 января.

В четверг с короткими программами выступают одиночники, а с произвольными — спортивные пары.

Фигуристы сборной России на турнир допущены не были.

Крушение самолета с российскими фигуристами в США. Главное
Общество

В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines, который летел из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон. Этим рейсом, как подтвердила U.S. Figure Skating, летели несколько американских фигуристов, их тренеров и членов их семей.

Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в числе пассажиров были работавшие тренерами российские чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также призер чемпионата СССР Инна Полянская. Официально имена пассажиров не назывались.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
фигурное катание
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