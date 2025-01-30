На ЧЕ по фигурному катанию объявили минуту молчания из-за авиакатастрофы
Соревнования мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине начались с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США, пишет «Чемпионат».
Европейское первенство началось 29 января.
В четверг с короткими программами выступают одиночники, а с произвольными — спортивные пары.
Фигуристы сборной России на турнир допущены не были.
В ночь на 30 января в США потерпел крушение самолет авиакомпании American Airlines, который летел из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон. Этим рейсом, как подтвердила U.S. Figure Skating, летели несколько американских фигуристов, их тренеров и членов их семей.
Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в числе пассажиров были работавшие тренерами российские чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также призер чемпионата СССР Инна Полянская. Официально имена пассажиров не назывались.
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