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Главе «Марафона» предложили возглавить Федерацию тяжелой атлетики России

Глава инвестгруппы «Марафон» Александр Винокуров в январе провел встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Источник подтвердил РБК, что Винокурову предложили возглавить ФТАР, у которой в декабре уже сменился руководитель
Александр Винокуров
Александр Винокуров (Фото: Андрей Слынченко, пресс-служба Marathon Group)

Президент инвестиционной компании «Марафон» Александр Винокуров может возглавить Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР), такая возможность обсуждалась на его встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым, пишет «Матч ТВ». Источник РБК, близкий к Marathon Group, подтвердил РБК, что министр сделал такое предложение Винокурову.

Дегтярев встречался с Винокуровым 20 января, после чего написал в телеграм-канале, что «такие деятельные люди, как он, обязательно должны быть интегрированы в спортивную семью». Министр отметил, что Marathon Group является партнером федерации регби, РФС, футбольных клубов «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала).

В пресс-службе Минспорта отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФТАР.

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В ноябре 2024-го главой ФТАР неожиданно был избран бывший шорт-трекист Дмитрий Василенко, который ранее занимал в ней должность генсека. Василенко сменил в должности Максима Агапитова, который руководил федерацией с 2016 года.

Агентство «Весь спорт» 10 декабря писало, что Минспорт приостановил действие аккредитации ФТАР.

В мае 2023 года российских штангистов допустили на международные соревнования в нейтральном статусе при условии подписания декларации о нейтралитете, которую Агапитов называл «унизительной и нарушающей права человека».

Винокурову 42 года. В 2004 году он окончил экономический факультет Кембриджского университета; во время учебы основал студенческую организацию «Российское общество Кембриджа». В том же году начал работать в инвестиционно-банковском отделе Morgan Stanley в Лондоне. В 2006 году назначен вице-президентом фонда TPG Capital, стал сооснователем российского офиса. В 2011 году занял пост президента группы «Сумма». В 2014 году возглавил А1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп». В 2017 году — вместе с партнерами Сергеем Захаровым и Андреем Тясто, также выходцами из А1, основал инвестиционную компанию «Марафон Групп». В начале 2017-го он также основал компанию IQSport, которая занимается спортивным сопровождением и консалтингом. Винокуров с 2008 года женат на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерине.

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Анна Сатдинова
При участии
Елена Степанова
тяжелая атлетика Михаил Дегтярев Александр Винокуров
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