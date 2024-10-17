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Путин поручил расширить полномочия Минспорта

Путин поручил расширить полномочия министерства спорта
На Минспорт возложили ответственность за координацию совместной работы органов власти, частного бизнеса и государственных организаций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press)

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе поручил правительству расширить полномочия министерства спорта.

На Минспорт возлагается координация совместной работы органов власти, частного бизнеса и государственных организаций.

Путин поручил внести необходимые изменения в законодательство, «проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категории, принадлежности и форм собственности».

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Минспорт с мая возглавляет бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, он сменил на этом посту Олега Матыцина, который в сентябре стал главой комитета Госдумы по спорту.

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Анна Сатдинова
Владимир Путин Минспорт
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
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