Путин поручил расширить полномочия Минспорта
Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе поручил правительству расширить полномочия министерства спорта.
На Минспорт возлагается координация совместной работы органов власти, частного бизнеса и государственных организаций.
Путин поручил внести необходимые изменения в законодательство, «проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категории, принадлежности и форм собственности».
Минспорт с мая возглавляет бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, он сменил на этом посту Олега Матыцина, который в сентябре стал главой комитета Госдумы по спорту.
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