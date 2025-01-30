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Эксклюзив

Тарасова отреагировала на сообщения о гибели чемпионов мира

Тарасова о находившихся на упавшем самолете Шишковой и Наумове: потрясающие люди
Заслуженный тренер СССР отметила, что фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, находившиеся на борту разбившегося в США самолета, жили «в счастье и любви»
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «РБК Спорт», что чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета, являлись потрясающей парой.

«Они потрясающие люди, потрясающая пара, которая жила в счастье и любви. Все самое лучшее, что можно сказать, можно сказать о них», — сказала Тарасова.

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Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Тарасова заявила, что не может дозвониться до своей ученицы и бывшей советской фигуристки Инны Волянской, которая находилась на лайнере.

Кроме того, Тарасова добавила, что «Аннабель Морозов дома, она не летела этим рейсом, и Пономаренко тоже дома».

В среду, 30 января, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне.

На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов сборной США, возвращавшихся с чемпионата США, который прошел с 20 по 26 января в Уичито. Фигурист Джон Маравилла заявлял, что в самолете было «около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров».

Член сборной США Антон Спиридонов заявил, что сын Шишковой и Наумова, 23-летний Максим Наумов, улетел из Уичито еще в понедельник, 27 января. Наумов-младший выступает в одиночном катании. На прошедшем в Уичито чемпионате США он занял четвертое место.

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Теги
Полина Мельникова, Альвина Цаканян
фигурное катание Татьяна Тарасова авиакатастрофа самолет
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