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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолета

Великов подтвердил, что Волянская находилась на борту разбившегося самолета
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Тренер по фигурному катанию Николай Великов заявил, что Инна Волянская точно находилась на борту потерпевшего крушение самолета, но он ждет официальной информации
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, об этом сообщил «Матч ТВ» тренер по фигурному катанию Николай Великов.

Источник ТАСС ранее сообщил, что Волянская находилась на борту разбившегося самолета.

«Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там», — сказал Великов «Матч ТВ».

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных. Рейс вылетел из города Уичито, в котором с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.

58-летняя Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Дуэт становился бронзовым призером чемпионата СССР (1980), побеждал на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).

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Альвина Цаканян
фигурное катание авиакатастрофа самолет Вашингтон
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