Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолета
Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, об этом сообщил «Матч ТВ» тренер по фигурному катанию Николай Великов.
Источник ТАСС ранее сообщил, что Волянская находилась на борту разбившегося самолета.
«Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там», — сказал Великов «Матч ТВ».
Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных. Рейс вылетел из города Уичито, в котором с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.
58-летняя Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Дуэт становился бронзовым призером чемпионата СССР (1980), побеждал на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).
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