Великов подтвердил, что Волянская находилась на борту разбившегося самолета

Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолета

Тренер по фигурному катанию Николай Великов заявил, что Инна Волянская точно находилась на борту потерпевшего крушение самолета, но он ждет официальной информации

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, об этом сообщил «Матч ТВ» тренер по фигурному катанию Николай Великов.

Источник ТАСС ранее сообщил, что Волянская находилась на борту разбившегося самолета.

«Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там», — сказал Великов «Матч ТВ».

Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных. Рейс вылетел из города Уичито, в котором с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.

58-летняя Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Дуэт становился бронзовым призером чемпионата СССР (1980), побеждал на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).