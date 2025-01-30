Фигурист Маравилла не попал на разбившийся в США самолет из-за собаки

Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собаки

Джон Маравилла рассказал, что уехал из Уичито на машине из-за того, что на стойке регистрации пассажиров фигуристу не разрешили лететь на самолете из-за собаки

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американского фигуриста Джона Маравиллу не пустили на разбившийся в Вашингтоне самолет из-за его собаки. Об этом спортсмен рассказал «РИА Новости».

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — сказал Маравилла.

Самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту находились фигуристы и тренеры, которые возвращались с чемпионата США, проходившего в городе Уичито (штат Канзас) с 20 по 26 января.

На борту находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Источники говорят, что также этим самолетом летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.