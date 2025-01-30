Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собаки
Американского фигуриста Джона Маравиллу не пустили на разбившийся в Вашингтоне самолет из-за его собаки. Об этом спортсмен рассказал «РИА Новости».
«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — сказал Маравилла.
Самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту находились фигуристы и тренеры, которые возвращались с чемпионата США, проходившего в городе Уичито (штат Канзас) с 20 по 26 января.
На борту находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Источники говорят, что также этим самолетом летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
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