Российского вратаря признали лучшим игроком дня в НХЛ за 29 сейвов
Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан лучшим игроком минувшего дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
«Флорида» победила «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0, Бобровский отразил все 29 бросков по своим воротам. Для действующего обладателя Кубка Стэнли это второй шатаут в текущем сезоне.
Всего Бобровский провел в этом сезоне 34 матча, в которых его команда одержала 21 победу.
За «Флориду» Бобровский в 13-й раз сыграл на ноль, теперь он делит третье место по этому показателю в истории клуба с Джоном Ванбисбруком. Больше сухих матчей за клуб только у Роберто Луонго (38) и Томаша Вокоуна (23).
В тройку лучших игроков дня также вошли вратарь «Нью-Джерси Девилз» Джейк Аллен, у которого 24 сейва в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:0), и голкипер «Миннесота Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 32 броска в игре с «Торонто Мейпл Лифс» (3:1).
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