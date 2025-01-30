Российского вратаря признали лучшим игроком дня в НХЛ за 29 сейвов

Тройку звезд дня составили вратари Сергей Бобровский («Флорида»), Джейк Аллен («Нью-Джерси») и Филип Густавссон («Миннесота»)

Сергей Бобровский (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан лучшим игроком минувшего дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Флорида» победила «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0, Бобровский отразил все 29 бросков по своим воротам. Для действующего обладателя Кубка Стэнли это второй шатаут в текущем сезоне.

Всего Бобровский провел в этом сезоне 34 матча, в которых его команда одержала 21 победу.

За «Флориду» Бобровский в 13-й раз сыграл на ноль, теперь он делит третье место по этому показателю в истории клуба с Джоном Ванбисбруком. Больше сухих матчей за клуб только у Роберто Луонго (38) и Томаша Вокоуна (23).

В тройку лучших игроков дня также вошли вратарь «Нью-Джерси Девилз» Джейк Аллен, у которого 24 сейва в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:0), и голкипер «Миннесота Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 32 броска в игре с «Торонто Мейпл Лифс» (3:1).