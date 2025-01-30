 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российского вратаря признали лучшим игроком дня в НХЛ за 29 сейвов

Российского вратаря Бобровского признали лучшим игроком дня в НХЛ за 29 сейвов
Тройку звезд дня составили вратари Сергей Бобровский («Флорида»), Джейк Аллен («Нью-Джерси») и Филип Густавссон («Миннесота»)
Сергей Бобровский&nbsp;
Сергей Бобровский  (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан лучшим игроком минувшего дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Флорида» победила «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0, Бобровский отразил все 29 бросков по своим воротам. Для действующего обладателя Кубка Стэнли это второй шатаут в текущем сезоне.

Всего Бобровский провел в этом сезоне 34 матча, в которых его команда одержала 21 победу.

За «Флориду» Бобровский в 13-й раз сыграл на ноль, теперь он делит третье место по этому показателю в истории клуба с Джоном Ванбисбруком. Больше сухих матчей за клуб только у Роберто Луонго (38) и Томаша Вокоуна (23).

Дубль и передача Свечникова принесли «Каролине» победу в матче НХЛ
Спорт
Андрей Свечников

В тройку лучших игроков дня также вошли вратарь «Нью-Джерси Девилз» Джейк Аллен, у которого 24 сейва в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:0), и голкипер «Миннесота Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 32 броска в игре с «Торонто Мейпл Лифс» (3:1).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сергей Бобровский
Материалы по теме
«Вашингтон» с Овечкиным вышел на первое место в турнирной таблице НХЛ
Спорт
НХЛ собралась провести Кубок мира 2028 года без участия IIHF
Спорт
Российского хоккеиста признали лучшим игроком дня в НХЛ за победный дубль
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
ЦБ зафиксировал рекордный рост средств населения в банках в 2024 годуИнвестиции, 13:27
Глава American Airlines заявил об участии в расследовании авиакатастрофыОбщество, 13:25
Цена нефти Brent впервые за почти месяц упала ниже $75 за баррельИнвестиции, 13:17
В ISU заявили, что потрясены крушением самолета с фигуристами в СШАСпорт, 13:11
Суд оштрафовал кинувшего ребенка в снег блогера за пропаганду наркотиковОбщество, 13:10
6 типов невыносимых сотрудников: как ужиться и сделать их продуктивнымиPro, 13:09
Американский фигурист не попал на разбившийся в США самолет из-за собакиСпорт, 13:07
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
В Кремле выразили соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в СШАОбщество, 13:04
Мединский призвал отказаться от оценок Сталина по формуле «дьявол-ангел»Политика, 13:03
Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворецОбщество, 13:01
Курс на локализацию: как сейчас производят косметику в РоссииТренды, 12:59
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
«Уникальные роботы» запланировали pre-IPO в 2025 годуИнвестиции, 12:54
В Кремле рассказали о подготовке послания Путина Федеральному собраниюПолитика, 12:52