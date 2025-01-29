Дубль и передача Свечникова принесли «Каролине» победу в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дубль сделал российский форвард Андрей Свечников (1-я, 40-я минуты), также отличились Себастьян Ахо (42) и Сет Джарвис (43).
Россиянин еще отметился голевой передачей и стал первой звездой матча. Всего в нынешнем сезоне на счету Свечникова 37 (17+20) очков в 51 встрече.
Российский голкипер нью-йоркской «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска.
«Каролина» занимает второе место в Столичном дивизионе с 66 очками после 51 встречи. «Рейнджерс» расположились на пятой строчке, набрав 52 очка в 50 играх.
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