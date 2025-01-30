Фигуристов Ефимовой и Митрофанова не было в разбившемся в США самолете
Фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, выступающие за США в парном катании, не находились на борту рейса, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Об этом спортсменка сообщила «Матч ТВ».
«Меня и партнера на борту этого самолета не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник», — сказала Ефимова.
Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту находилась группа фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата США. Он проходил в городе Уичито, штат Канзас, с 20 по 26 января.
Всего на борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных.
На чемпионате США в женском одиночном катании победила Алиса Лью, у мужчин — Илья Малинин, в парном катании — дуэт Ефимовой и Миши Митрофанова, а в танцах на льду — пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
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