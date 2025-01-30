ТАСС: на борту упавшего в США самолета была советская фигуристка Инна Волянская

ТАСС сообщил, что в упавшем в США самолете была экс-фигуристка Волянская

Пассажирский самолет Bombardier утром 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту находились фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, сообщил источник ТАСС.

«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», — сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных.

Рейс вылетел из города Уичито, в котором с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.

58-летняя Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Дуэт становился бронзовым призером чемпионата СССР (1980), побеждал на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).