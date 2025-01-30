ТАСС сообщил, что в упавшем в США самолете была экс-фигуристка Волянская
Бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская была в числе пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, сообщил источник ТАСС.
«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», — сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных.
Рейс вылетел из города Уичито, в котором с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию.
58-летняя Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Дуэт становился бронзовым призером чемпионата СССР (1980), побеждал на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980).
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