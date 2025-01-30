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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Маравилла заявил, что на борту упавшего в США самолета было 14 фигуристов

Маравилла: на борту разбившегося в Вашингтоне самолета было около 14 фигуристов
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Американец Джон Маравилла сообщил, что на борту разбившегося в США самолета находились фигуристы и несколько тренеров
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На борту разбившегося в США самолета находились минимум 14 фигуристов и несколько тренеров. Об этом сообщил «РИА Новости» американский фигурист Джон Маравилла.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», — заявил Маравилла.

Имена спортсменов он не привел.

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Фото:Andrew Harnik / Getty Images

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Рейс вылетел из города Уичито, в котором недавно закончился чемпионат США. Фигурист сборной США по фигурному катанию Люк Ван подтвердил, что на борту были некоторые участники чемпионата страны.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных.

Чемпионат США по фигурному катанию прошел в Уичито с 20 по 26 января.

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фигурное катание Вашингтон самолет
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