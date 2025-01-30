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Агент заявил о фигуристах российской школы на разбившемся в США самолете

Агент Закарян: на борту упавшего в США самолета были фигуристы российской школы
В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. Спортивный агент Ари Закарян заявил, что не хочет называть имена, но на борту были представители российской школы фигурного катания

Спортивный агент Ари Закарян сообщил «Матч ТВ», что на борту пассажирского рейса, разбившегося близ аэропорта Вашингтона, находились представители российской школы фигурного катания.

«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — сказал Закарян «Матч ТВ».

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Самолет вылетал из города Уичита, в котором недавно закончился чемпионат США. Фигурист сборной США по фигурному катанию Люк Ван подтвердил, что на борту были многие участники чемпионата страны.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военнослужащих. По сведениям CBS, обнаружены 18 тел погибших, выживших пока нет.

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фигурное катание Вашингтон самолет
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