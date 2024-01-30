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Неймар ответил хейтерам по поводу своего лишнего веса

Неймар в ответ на сообщения о лишнем весе показал живот и неприличный жест
Бразильский футболист показал на камеру свой оголенный торс, а в конце ролика продемонстрировал неприличный жест. Несколько дней назад Неймар, который сейчас травмирован, посетил вечеринку, где казался располневшим
Неймар
Неймар (Фото: Pedro Vilela / Getty Images)

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) отреагировал на критику из-за лишнего веса.

Он выложил в сторис видео, на котором продемонстрировал свой оголенный торс, а в конце ролика показал неприличный жест в камеру. «Смиритесь или сойдите с ума», — подписал ролик Неймар.

Несколько дней назад Неймар, который восстанавливается от травмы, посетил вечеринку в честь 58-летия легендарного бразильского футболиста Ромарио. Он был в мешковатой одежде и на фотографиях казался располневшим. Болельщики после этого раскритиковали его за лишний вес.

Неймар получил травму колена 18 октября прошлого года в матче со сборной Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира, 2 ноября его прооперировали. Бразильское издание Globo писало, что восстановление Неймара займет десять месяцев.

В августе 2023-го бразилец перешел из французского «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» и успел провести пять матчей и забить один мяч за новую команду. Прошлый сезон Неймар не смог доиграть из-за травмы связок голеностопа и операции.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

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