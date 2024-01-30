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Федерация назвала российских фигуристов чемпионами Олимпиады «по праву»

Федерация фигурного катания России не согласилась с решением по делу Валиевой
В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что уверены в чистоте и честности российских спортсменов, и организация примет все меры по защите их прав
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) категорически не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой, а также с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении на сайте ФФККР

«На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение», — сказано в заявлении.

В ФФККР отметили, что с их стороны предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов российской команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке.

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Камила Валиева

Там добавили, что уверены в чистоте и честности российских спортсменов. «Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы — олимпийскими чемпионами», — заключили в ФФККР.

CAS ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.

Таким образом, бронзовые медали олимпийского турнира вместо золотых должны получить россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.

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Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева допинг
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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