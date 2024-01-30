Федерация назвала российских фигуристов чемпионами Олимпиады «по праву»
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) категорически не согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой, а также с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в заявлении на сайте ФФККР
«На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение», — сказано в заявлении.
В ФФККР отметили, что с их стороны предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов российской команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке.
Там добавили, что уверены в чистоте и честности российских спортсменов. «Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы — олимпийскими чемпионами», — заключили в ФФККР.
CAS ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.
Таким образом, бронзовые медали олимпийского турнира вместо золотых должны получить россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
В Олимпийском комитете России уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.
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