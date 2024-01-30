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Хави назвал причину ухода из «Барселоны»

Хави — об уходе из «Барселоны»: мою работу не ценили по достоинству
Главный тренер «Барселоны» на прошлой неделе объявил, что покинет свой пост в конце сезона. По словам Хави, его работу недостаточно ценили и это привело к выгоранию
Хави
Хави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Главный тренер «Барселоны» Хави принял решение об уходе из каталонского клуба еще перед началом сезона. Об этом он рассказал журналистам.

«Решение было принято еще давно. Это чувство было еще с начала сезона», — цитирует Хави Marca.

На прошлой неделе Хави объявил, что покинет свой пост после завершения сезона.

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По словам 44-летнего Хави, нахождение на посту главного тренера «Барселоны» не доставляло ему радости. «Это жестоко и неприятно. Тебя заставляют чувствовать себя никчемным каждый день. Я слышал это от Пепа Гвардиолы, видел, как страдает Луис Энрике», — сказал Хави.

Тренер считает, что его работу недостаточно ценили и это привело к выгоранию. «Таковы мои ощущения. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба», — добавил Хави.

Тем не менее Хави уверен, что «Барселона» еще может показать хорошие результаты в нынешнем сезоне. Сейчас команда занимает третье место в чемпионате Испании, она вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. С «Барселоной» он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны (2022/23).

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Футбол ФК Барселона Хави
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