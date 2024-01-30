 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Todofichajes узнал, кого Месси посоветовал «Барселоне» на место Хави

Todofichajes: Месси посоветовал «Барселоне» Скалони в качестве главного тренера
Хави ранее объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Месси, который много лет провел в каталонском клубе, посоветовал рассмотреть кандидатуру Лионеля Скалони, тренера сборной Аргентины
Лионель Скалони
Лионель Скалони (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Аргентинец Лионель Скалони может стать новым главным тренером «Барселоны». Об этом сообщает испанский портал Todofichajes.

На прошлой неделе главный тренер каталонского клуба Хави объявил, что покинет свой пост после завершении сезона.

По сведениям Todofichajes, капитан сборной Аргентины Лионель Месси и другой экс-футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано посоветовали руководству каталонцев рассмотреть кандидатуру Скалони.

Главный тренер «Барселоны» объявил о планах уйти со своего поста
Спорт

Отмечается, что назначение Скалони могло бы облегчить приход в «Барселону» многих игроков сборной Аргентины, а также не потребовало бы серьезных финансовых затрат.

Скалони возглавил сборную Аргентины после чемпионата мира 2018 года. Он привел команду к победе на мировом первенстве 2022 года в Катаре. Контракт аргентинского специалиста с национальной федерацией действует до конца 2026 года, но ранее он намекал, что может покинуть свой пост.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона Лионель Месси Хави Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу
Материалы по теме
Тухель заявил об интересе к Ла Лиге на фоне ухода Хави из «Барселоны»
Спорт
«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив пять голов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Таможенники нашли у матроса в тайнике 600 бутылок Jim Beam и Chivas Общество, 11:32
«Дом.РФ» увидел признаки дефицита новостроек в России Недвижимость, 11:31
Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open Спорт, 11:29
Спасатели не могли подойти к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру Общество, 11:14
Лондон потребовал юридической безупречности конфискации активов России Политика, 11:09
Рябков заявил, что расширение БРИКС «изменит правила игры» Политика, 11:02
Todofichajes узнал, кого Месси посоветовал «Барселоне» на место Хави Спорт, 10:49
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам из-за разглашения гостайны Политика, 10:48
Operational Еxcellence: как добиться совершенства в бизнес-процессах Pro, 10:38
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать Недвижимость, 10:37
«Би-2» сообщила, что ситуация с их задержанием в Таиланде не решена Политика, 10:32
Названы районы Москвы с самыми высокими ценами на новостройки Недвижимость, 10:31
Дмитрий Сычев стал президентом клуба Второй лиги Спорт, 10:27
Центробанк начнет объяснять решения по ставке по схеме ФРС Финансы, 10:26