Todofichajes узнал, кого Месси посоветовал «Барселоне» на место Хави
Аргентинец Лионель Скалони может стать новым главным тренером «Барселоны». Об этом сообщает испанский портал Todofichajes.
На прошлой неделе главный тренер каталонского клуба Хави объявил, что покинет свой пост после завершении сезона.
По сведениям Todofichajes, капитан сборной Аргентины Лионель Месси и другой экс-футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано посоветовали руководству каталонцев рассмотреть кандидатуру Скалони.
Отмечается, что назначение Скалони могло бы облегчить приход в «Барселону» многих игроков сборной Аргентины, а также не потребовало бы серьезных финансовых затрат.
Скалони возглавил сборную Аргентины после чемпионата мира 2018 года. Он привел команду к победе на мировом первенстве 2022 года в Катаре. Контракт аргентинского специалиста с национальной федерацией действует до конца 2026 года, но ранее он намекал, что может покинуть свой пост.
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