Вице-чемпион мира Ракитич перешел в саудовский клуб
Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в саудовском «Аль-Шабабе». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
Не уточняется, на какой срок 35-летний хорват подписал контракт с «Аль-Шабабом».
В нынешнем сезоне Ракитич провел за «Севилью» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Ракитич вернулся в «Севилью» в 2020 году из «Барселоны», где с 2014-го четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды — Суперкубок страны и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Хорватии Ракитич стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего на его счету 106 матчей и 15 голов за национальную команду. В сентябре 2020-го полузащитник завершил карьеру в сборной.
В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в 19 матчах.
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