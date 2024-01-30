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Вице-чемпион мира Ракитич перешел в саудовский клуб

Вице-чемпион мира Ракитич перешел в саудовский «Аль-Шабаб»
Хорватский полузащитник Иван Ракитич, который с 2020 года играл за «Севилью», продолжит карьеру в «Аль-Шабабе»
Иван Ракитич
Иван Ракитич (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич продолжит карьеру в саудовском «Аль-Шабабе». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Не уточняется, на какой срок 35-летний хорват подписал контракт с «Аль-Шабабом».

В нынешнем сезоне Ракитич провел за «Севилью» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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Ракитич вернулся в «Севилью» в 2020 году из «Барселоны», где с 2014-го четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, дважды — Суперкубок страны и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии Ракитич стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России. Всего на его счету 106 матчей и 15 голов за национальную команду. В сентябре 2020-го полузащитник завершил карьеру в сборной.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в 19 матчах.

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