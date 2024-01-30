Россия лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на Олимпиаде-2022
Сборная России лишилась лидерства в медальном зачете в фигурном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после перераспределения наград командного турнира.
На счету российских фигуристов было две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда в Пекине.
Но Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.
Таким образом, сборная США с двумя золотыми наградами вышла в лидеры командного медального зачета в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Российские фигуристы (1–3–2) опустились на вторую строчку.
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