Сборная России лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на ОИ-2022

Россия лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на Олимпиаде-2022

После перераспределения наград командного турнира из-за дисквалификации Камилы Валиевой сборная США с двумя золотыми медалями поднялась на первое место

Камила Валиева (Фото: David Ramos / Getty Images)

Сборная России лишилась лидерства в медальном зачете в фигурном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после перераспределения наград командного турнира.

На счету российских фигуристов было две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда в Пекине.

Но Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.

Таким образом, сборная США с двумя золотыми наградами вышла в лидеры командного медального зачета в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Российские фигуристы (1–3–2) опустились на вторую строчку.