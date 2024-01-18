Россиянка выбила Рыбакину с Australian Open на рекордном тай-брейке

Анна Блинкова в третьем сете выиграла у Елены Рыбакиной получасовой тай-брейк со счетом 22:20, победив соперницу с десятого матчбола. В третьем круге Australian Open россиянка сыграет с Джасмин Паолини

Анна Блинкова (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Третья ракетка мира и финалистка прошлогоднего Australian Open Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира в Мельбурне россиянке Анне Блинковой, с которой они провели самый длинный тай-брейк в истории этих соревнований «Большого шлема».

Представительница Казахстана уступила со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (20:22). Тай-брейк продолжался более получаса.

Блинкова, 57-я в рейтинге WTA, одержала победу с десятого матчбола, сама при этом отыграв шесть.

Рыбакина в 2022 году выиграла Уимблдон, до 2018 года уроженка Москвы играла за Россию.

Блинкова, ранее выигравшая один турнир WTA в карьере, впервые вышла в третий раунд на Australian Open. Ее следующей соперницей будет итальянка Джасмин Паолини (31-я).

До третьего раунда из россиянок ранее добрались Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева, Элина Аванесян и Анна Калинская.