Россиянка выбила Рыбакину с Australian Open на рекордном тай-брейке
Третья ракетка мира и финалистка прошлогоднего Australian Open Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира в Мельбурне россиянке Анне Блинковой, с которой они провели самый длинный тай-брейк в истории этих соревнований «Большого шлема».
Представительница Казахстана уступила со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (20:22). Тай-брейк продолжался более получаса.
Блинкова, 57-я в рейтинге WTA, одержала победу с десятого матчбола, сама при этом отыграв шесть.
Рыбакина в 2022 году выиграла Уимблдон, до 2018 года уроженка Москвы играла за Россию.
Блинкова, ранее выигравшая один турнир WTA в карьере, впервые вышла в третий раунд на Australian Open. Ее следующей соперницей будет итальянка Джасмин Паолини (31-я).
До третьего раунда из россиянок ранее добрались Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Мария Тимофеева, Элина Аванесян и Анна Калинская.
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