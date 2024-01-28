Главный тренер «Барселоны» объявил о планах уйти со своего поста

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави покинет свой пост после завершении сезона. Об этом он сам сообщил во время пресс-конференции после проигрыша его команды «Вильярреалу».

«Я хочу объявить, что 30 июня я больше не буду тренером. Мы разговаривали с президентом [Жоаном Лапортой], Рафой Юсте, Алехандо Эчеварриа, Деку [членами спортивной комиссии] и персоналом, и мы считаем, что ситуация, конечно, заслуживает изменения курса», — сказал Хави (цитата по RTVE.es). Он отметил, что клубу «нужна смена динамики».

27 января «Барселона» проиграла «Вильярреалу» в 22-м туре чемпионата Испании со счетом 3:5. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Осасуной», матч запланирован на 31 января.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В 96 матчах с тренером команда одержала 60 побед, 17 раз сыграла вничью и 19 раз уступила. С «Барселоной» Хави выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны (2022/23).

Сам Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Он провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.

С 2015 по 2019 год Хави выступал за катарский клуб «Аль-Садд», а в мае 2019-го завершил игровую карьеру и был главным тренером команды до возвращения в «Барселону».

В сентябре 2023 года «Барселона» Хави продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение должно было действовать до июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон.