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Главный тренер «Барселоны» объявил о планах уйти со своего поста

Тренер «Барселоны» Хави решил уйти со своего поста после завершения сезона

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави покинет свой пост после завершении сезона. Об этом он сам сообщил во время пресс-конференции после проигрыша его команды «Вильярреалу».

«Я хочу объявить, что 30 июня я больше не буду тренером. Мы разговаривали с президентом [Жоаном Лапортой], Рафой Юсте, Алехандо Эчеварриа, Деку [членами спортивной комиссии] и персоналом, и мы считаем, что ситуация, конечно, заслуживает изменения курса», — сказал Хави (цитата по RTVE.es). Он отметил, что клубу «нужна смена динамики».

27 января «Барселона» проиграла «Вильярреалу» в 22-м туре чемпионата Испании со счетом 3:5. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Осасуной», матч запланирован на 31 января.

«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив пять голов
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В 96 матчах с тренером команда одержала 60 побед, 17 раз сыграла вничью и 19 раз уступила. С «Барселоной» Хави выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны (2022/23).

Сам Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Он провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.

С 2015 по 2019 год Хави выступал за катарский клуб «Аль-Садд», а в мае 2019-го завершил игровую карьеру и был главным тренером команды до возвращения в «Барселону».

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В сентябре 2023 года «Барселона» Хави продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение должно было действовать до июня 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

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Футбол ФК Барселона тренер
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