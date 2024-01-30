В США заявили, что золото ОИ из-за дела Валиевой отдадут американцам
Генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд сообщила, что американские фигуристы будут награждены золотыми медалями за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после решения о четырехлетней дисквалификации россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщила пресс-служба НОК США.
«Сара Хиршланд подтверждает, что в разговоре с Международным олимпийским комитетом ей сообщили, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине», — говорится в сообщении.
На командном турнире сборная России заняла первое место, США — второе, Японии — третье. Однако сразу после завершения турнира стало известно о взятой за 1,5 месяца до Олимпиады положительной допинг-пробе у Валиевой. В результате МОК отказался проводить церемонию награждения и ратифицировать результаты турнира до завершения расследования. В случае пересмотра медалей золото получат США, серебро — Япония, бронзу — Канада.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) 7 февраля рассмотрит вопрос о пересмотре результатов командного турнира. В МОК отметили, что вопрос по медалям рассмотрят после решения ISU.
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