ОКР фразой об объявлении войны отреагировал на дисквалификацию Валиевой

В ОКР отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS «давно уже не приходится»

Глава ОКР Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой российскому спорту объявили войну. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день десятилетия Игр в Сочи, — говорится в заявлении. — По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши».

В ОКР отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS «давно уже не приходится». «И мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК», — отмечается в заявлении.

В ОКР также подчеркнули, что за два года так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами доказательства вины Валиевой. При этом до сих пор не был получен ответ на вопрос, почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории вопреки всем установленным срокам.