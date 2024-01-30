 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ОКР фразой об объявлении войны отреагировал на дисквалификацию Валиевой

ОКР о дисквалификации Валиевой: российскому спорту была объявлена война
В ОКР отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS «давно уже не приходится»
Глава ОКР&nbsp;Станислав Поздняков
Глава ОКР Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой российскому спорту объявили войну. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день десятилетия Игр в Сочи, — говорится в заявлении. — По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши».

В ОКР отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS «давно уже не приходится». «И мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения исполкома МОК», — отмечается в заявлении.

В ОКР также подчеркнули, что за два года так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами доказательства вины Валиевой. При этом до сих пор не был получен ответ на вопрос, почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории вопреки всем установленным срокам.

Валиевой дали максимальный срок за допинг. Что важно знать
Спорт
Камила Валиева

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Персоны
фигурное катание Камила Валиева Станислав Поздняков CAS Олимпийский комитет России Международный олимпийский комитет
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
Юристы предложили варианты обжалования решения CAS по Валиевой
Спорт
«Нам объявили войну». Как отреагировали на отстранение Валиевой
Спорт
НОК США назвал вердикт по Валиевой победой для американских спортсменов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Прокуратура начала проверку прерванного взлета самолета S7 Общество, 10:01
В мире бум трезвости. Смогут ли алкопроизводители на нем заработать Pro, 09:49
WSJ узнала о провале плана Японии и Британии по поставкам оружия Киеву Политика, 09:47
МОК ответил на вопрос о возможном лишении России золота из-за Валиевой Спорт, 09:37
Набиуллина заявила о рискованности SWIFT Финансы, 09:32
Десять мифов об айтишниках и работе в IT: где правда, а где заблуждение Pro, 09:19
Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией Политика, 09:12
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Ереване сбросили венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Видео Политика, 09:08
В США заявили, что золото ОИ из-за дела Валиевой отдадут американцам Спорт, 09:06
МВД заявило, что задержанная в Аргентине россиянка похитила ₽150 млн Общество, 09:04
Доходы букмекеров от ставок выросли почти на 40% Технологии и медиа, 09:00
Что нужно знать инвестору утром 30 января Инвестиции, 08:56
«Всему есть предел». Как рухнул главный застройщик Китая Evergrande Pro, 08:50
В Тульской области сбили беспилотник Политика, 08:46