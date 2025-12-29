Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду

Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по быстрым шахматам

Александра Горячкина на тай-брейке турнира в Дохе победила китаянку Чжу Цзиньэр. Владимир Путин назвал титул чемпионки мира прекрасным новогодним подарком ее тренерам и всем поклонникам шахмат

Александра Горячкина (Фото: Seshadri Sukumar / IMAGO / Global Look Press)

Шахматистка Александра Горячкина продемонстрировала победный настрой и высший класс мастерства, став чемпионкой мира по рапиду на турнире в Дохе, говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Горячкина накануне впервые выиграла турнир, победив на тай-брейке китаянку Чжу Цзиньэр.

Путин отметил, что Горячкина ярко и уверенно обошла сильных соперниц и преподнесла «прекрасный новогодний подарок» своим наставникам, близким и всем поклонникам шахмат в России.

Горячкина в 2020 году играла чемпионский матч с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, но уступила на тай-брейке. В 2023-м выиграла Кубок мира. В 2026-м Горячкина сыграет на турнире претенденток Международной шахматной федерации (FIDE).