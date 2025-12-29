Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду
Шахматистка Александра Горячкина продемонстрировала победный настрой и высший класс мастерства, став чемпионкой мира по рапиду на турнире в Дохе, говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Горячкина накануне впервые выиграла турнир, победив на тай-брейке китаянку Чжу Цзиньэр.
Путин отметил, что Горячкина ярко и уверенно обошла сильных соперниц и преподнесла «прекрасный новогодний подарок» своим наставникам, близким и всем поклонникам шахмат в России.
Горячкина в 2020 году играла чемпионский матч с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, но уступила на тай-брейке. В 2023-м выиграла Кубок мира. В 2026-м Горячкина сыграет на турнире претенденток Международной шахматной федерации (FIDE).
