Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Горячкина на тай-брейке победила китаянку Чжу Цзиньэр

Александра Горячкина (Фото: Sayantan Chakraborty / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка Александра Горячкина победила на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Дохе. На тай-брейке Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр.

У обеих шахматисток после 11 туров было по 8,5 очка.

Горячкина занимает шестое место в женском рейтинге международной федерации (FIDE).

Горячкина в 2020 году играла чемпионский матч с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, но уступила на тай-брейке. В 2023-м она выиграла Кубок мира.

В мае Горячкина стала второй в серии Гран-при FIDE (победительницей стала Чжу Цзиньэр) и получила право сыграть на турнире претенденток в 2026 году.

Ранее из россиянок чемпионат мира по рапиду выигрывали Анастасия Боднарук (2023 год) и Александра Костенюк (2021), которая позднее сменила гражданство на швейцарское.

После завершения турнира по рапиду в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.