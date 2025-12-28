Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Россиянка Александра Горячкина победила на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Дохе. На тай-брейке Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр.
У обеих шахматисток после 11 туров было по 8,5 очка.
Горячкина занимает шестое место в женском рейтинге международной федерации (FIDE).
Горячкина в 2020 году играла чемпионский матч с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, но уступила на тай-брейке. В 2023-м она выиграла Кубок мира.
В мае Горячкина стала второй в серии Гран-при FIDE (победительницей стала Чжу Цзиньэр) и получила право сыграть на турнире претенденток в 2026 году.
Ранее из россиянок чемпионат мира по рапиду выигрывали Анастасия Боднарук (2023 год) и Александра Костенюк (2021), которая позднее сменила гражданство на швейцарское.
После завершения турнира по рапиду в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.
