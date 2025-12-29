12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу

12-летний россиянин Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу

Сергей Сколкин одержал три победы на старте турнира и входит в группу лидеров вместе с Магнусом Карлсеном и другими

Фото: Julian Finney / Getty Images

Россиянин Сергей Склокин в 12 лет обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам из Индии Гукеша Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.

Сколкин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 80-м ходу. Россиянин одержал три победы на старте турнира и входит в группу лидеров вместе с Магнусом Карлсеном.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) не разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей национальной символикой на взрослом уровне.

Чемпионат мира по блицу проходит в формате открытого турнира по швейцарской системе и состоит из 19 туров. Соревнование завершится 30 декабря.