12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу
Россиянин Сергей Склокин в 12 лет обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам из Индии Гукеша Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.
Сколкин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 80-м ходу. Россиянин одержал три победы на старте турнира и входит в группу лидеров вместе с Магнусом Карлсеном.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК) не разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать под своей национальной символикой на взрослом уровне.
Чемпионат мира по блицу проходит в формате открытого турнира по швейцарской системе и состоит из 19 туров. Соревнование завершится 30 декабря.
