Спорт⁠,
0

Тренер сообщил, что Большунов лечится от вирусного заболевания

Из-за болезни трехкратный олимпийский чемпион пропустит этап Кубка России в Кирово-Чепецке
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов лечится от вирусного заболевания, сообщил «Матч ТВ» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Накануне стало известно, что Большунов пропустит пятый этап Кубка России в Кирово-Чепецке.

«После Ижевска Александр заболел, где‑то подцепил вирус, сейчас лечится дома. Сколько это продлится, я не знаю. Как только выздоровеет и у него появится возможность, то сразу приступит к тренировкам», — сказал Бородавко.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке пройдет с 27 по 28 декабря.

В нынешнем сезоне Большунов пока не выиграл ни одной гонки в Кубке России.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
