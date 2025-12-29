Российский теннисист Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Бывшая восьмая ракетка мира Карен Хачанов поднялся с 18-го на 17-е место в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Хачанов с 18 августа до 13 октября входил в топ-10 рейтинга ATP, но не смог удержаться там из-за пятиматчевой серии поражений.
Другие российские теннисисты сохранили свои позиции. Даниил Медведев остался на 13-й строчке, а Андрей Рублев — на 16-й.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранил испанец Карлос Алькарас. На второй позиции остается итальянец Янник Синнер, тройку замыкает немецкий теннисист Александр Зверев.
Новый сезон ATP начнется 2 января с командного турнира United Cup, который пройдет в Австралии. Первый турнир «Большого шлема» Australian Open пройдет в Мельбурне с 12 января по 1 февраля (матчи основных сеток начнутся 18 января).
