Тренер назвал сроки возвращения российского чемпиона НХЛ после травмы
Главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Пол Морис заявил, что российский защитник Дмитрий Куликов восстановится после травмы не раньше марта 2026 года. Его слова приводятся на официальном сайте лиги.
«Как всегда, важно помнить, что сроки восстановления у всех игроков разные. Для этого есть причины», — заявил Морис.
Куликов получил травму руки 9 октября в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (2:1). После операции был объявлен предварительный срок восстановления в пять месяцев.
В текущем сезоне Куликов успел провести на льду только два матча, не отметившись результативными действиями.
Защитник является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».
