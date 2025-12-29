 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Ангола Египет 1 3 x 3,05 2 2,55 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Замбия Марокко 1 18 x 5,7 2 1,22 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,2 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,33 x 5,4 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,5 x 4,2 2 6,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Тренер назвал сроки возвращения российского чемпиона НХЛ после травмы

Тренер «Флориды»: защитник Куликов вернется не раньше марта
Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов, получивший 9 октября травму плеча в матче против «Филадельфии», пропустит еще как минимум два месяца
Дмитрий Куликов
Дмитрий Куликов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Пол Морис заявил, что российский защитник Дмитрий Куликов восстановится после травмы не раньше марта 2026 года. Его слова приводятся на официальном сайте лиги.

«Как всегда, важно помнить, что сроки восстановления у всех игроков разные. Для этого есть причины», — заявил Морис.

Куликов получил травму руки 9 октября в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (2:1). После операции был объявлен предварительный срок восстановления в пять месяцев.

В текущем сезоне Куликов успел провести на льду только два матча, не отметившись результативными действиями.

Защитник является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Дмитрий Куликов НХЛ Флорида Пантерз Пол Морис Хоккей
Материалы по теме
Два россиянина вошли в топ-3 звезд дня в НХЛ
Спорт
Иван Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков в НХЛ
Спорт
Российский вратарь Сорокин пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Правительство назвало, кто сменит Барщевского на посту полпреда в КС Общество, 14:07
Маршрут построен нейросетью: как ChatGPT спасает и рушит путешествия Стиль, 14:04
Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Политика, 14:03
Посольство показало ИИ-ролик с подарками Путина для Зеленского и Трампа Политика, 13:59
Путин подписал закон об использовании мессенджера MAХ для домовых чатов Недвижимость, 13:57
Пользователи приложений трех российских банков сообщили о сбоях Финансы, 13:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Российский теннисист Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP Спорт, 13:42
Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» Спорт, 13:41
Trust Wallet раскрыл число пострадавших от взлома и проблему компенсаций Крипто, 13:34
Вся Абхазия осталась без энергоснабжения Общество, 13:33
ФАС раскрыла в Москве «медицинский картель» на ₽277 млн Бизнес, 13:26
Тихое увольнение: 10 сигналов, что вас хотят уволить Образование, 13:14