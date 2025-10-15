Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы
Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов пропустит пять месяцев после операции на плече. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис, которого цитирует пресс-служба команды.
В среду, 15 октября, Куликова прооперировали по поводу разрыва суставной губы плеча. Россиянин получил травму в своем втором матче сезона 9 октября с «Филадельфия Флайерз» (2:1).
Куликов в двух предыдущих сезонах помог «Флориде» выиграть Кубок Стэнли.
Куликов вернулся во «Флориду», где начинал карьеру в НХЛ, летом 2023 года.
Ранее во «Флориде» на длительные сроки из-за травм выбыли Александр Барков, Мэттью Ткачук и Томаш Носек.
