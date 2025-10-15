Российский чемпион НХЛ Куликов выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы

Защитник Дмитрий Куликов травмировал плечевой состав во втором матче сезона за «Флориду», ему потребовалась операция

Дмитрий Куликов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Российский защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов пропустит пять месяцев после операции на плече. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис, которого цитирует пресс-служба команды.

В среду, 15 октября, Куликова прооперировали по поводу разрыва суставной губы плеча. Россиянин получил травму в своем втором матче сезона 9 октября с «Филадельфия Флайерз» (2:1).

Куликов в двух предыдущих сезонах помог «Флориде» выиграть Кубок Стэнли.

Куликов вернулся во «Флориду», где начинал карьеру в НХЛ, летом 2023 года.

Ранее во «Флориде» на длительные сроки из-за травм выбыли Александр Барков, Мэттью Ткачук и Томаш Носек.