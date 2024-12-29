«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе команды

«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе клуба

«Манчестер Сити» победил со счетом 2:0 благодаря голам Савио и Холанда

Фото: Carl Recine / Getty Images

«Манчестер Сити» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, победив «Лестер» в 19-м туре чемпионата Англии.

Матч в Лестере завершился со счетом 0:2. У гостей забивали Савио (на 21-й минуте) и Эрлинг Холанд (74).

Хосеп Гвардиола провел 500-й матч во главе с «Манчестер Сити» во всех турнирах (с 2016 года) — в предыдущий раз эта отметка покорялась главному тренеру «Эвертона» Дэвиду Мойесу (2002–2013 годы).

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице, следующий матч в чемпионате он проведет 4 января против «Вест Хэма».

У «Лестера» четвертое поражение подряд и 18-е место, его следующим соперником будет «Астон Вилла».