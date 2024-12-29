«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе клуба
«Манчестер Сити» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, победив «Лестер» в 19-м туре чемпионата Англии.
Матч в Лестере завершился со счетом 0:2. У гостей забивали Савио (на 21-й минуте) и Эрлинг Холанд (74).
Хосеп Гвардиола провел 500-й матч во главе с «Манчестер Сити» во всех турнирах (с 2016 года) — в предыдущий раз эта отметка покорялась главному тренеру «Эвертона» Дэвиду Мойесу (2002–2013 годы).
«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице, следующий матч в чемпионате он проведет 4 января против «Вест Хэма».
У «Лестера» четвертое поражение подряд и 18-е место, его следующим соперником будет «Астон Вилла».
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