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«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе клуба

«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе команды
«Манчестер Сити» победил со счетом 2:0 благодаря голам Савио и Холанда
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

«Манчестер Сити» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, победив «Лестер» в 19-м туре чемпионата Англии.

Матч в Лестере завершился со счетом 0:2. У гостей забивали Савио (на 21-й минуте) и Эрлинг Холанд (74).

Хосеп Гвардиола провел 500-й матч во главе с «Манчестер Сити» во всех турнирах (с 2016 года) — в предыдущий раз эта отметка покорялась главному тренеру «Эвертона» Дэвиду Мойесу (2002–2013 годы).

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«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице, следующий матч в чемпионате он проведет 4 января против «Вест Хэма».

У «Лестера» четвертое поражение подряд и 18-е место, его следующим соперником будет «Астон Вилла».

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Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола «Лестер Сити»
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