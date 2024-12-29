ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив победную серию до 11 встреч.
Игра в Сириусе завершилась со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).
У армейцев отличились Кирилл Долженков (17-я минута), Денис Гурьянов (19-я), Виталий Абрамов (26-я) и Станислав Галиев (55-я). Владислав Каменев сделал две результативные передачи.
У «Сочи» гол на счету Уильяма Биттена (31).
ЦСКА поднялся на второе место в Западной конференции, у «Сочи» последняя, 11-я строчка.
В параллельном матче лидер конференции ярославский «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» — 1:4.
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