Ружичка сделал «хет-трик Горди Хоу» в победном матче «Спартака»
Московский «Спартак» победил в Балашихе «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).
Гости вышли вперед благодаря голам Даниила Орлова (на десятой минуте) и Андрея Локтионова (11).
На 14-й минуте форвард «Витязя» Иван Воробьев переиграл голкипера «Спартака» Дмитрия Николаева и поехал праздновать гол мимо скамейки запасных «красно-белых», что привело к потасовке.
«Спартак» оказался в меньшинстве, которое реализовал Дмитрий Бучельников (16).
Зачинщик потасовки Адам Ружичка в концовке второго периода (40) вывел «Спартак» вперед, а четвертую шайбу забросил Герман Рубцов на 59-й минуте.
Ружичка также сделал голевую передачу, оформив в матче так называемый хет-трик Горди Хоу (гол, пас и участие в драке).
«Спартак» выиграл все четыре игры в сезоне против «Витязя».
«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, «Витязь» — девятый.
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