Ружичка сделал «хет-трик Горди Хоу» в победном матче «Спартака»

«Спартак» позволил «Витязю» отыграться с 0:2, но одержал победу в матче КХЛ

Игра в Балашихе завершилась победой гостей со счетом 4:2. После первой пропущенной шайбы гости затеяли потасовку и в меньшинстве пропустили еще один гол, но потом смогли победить. На счету Ружички гол, пас и драка

Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» победил в Балашихе «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Гости вышли вперед благодаря голам Даниила Орлова (на десятой минуте) и Андрея Локтионова (11).

На 14-й минуте форвард «Витязя» Иван Воробьев переиграл голкипера «Спартака» Дмитрия Николаева и поехал праздновать гол мимо скамейки запасных «красно-белых», что привело к потасовке.

«Спартак» оказался в меньшинстве, которое реализовал Дмитрий Бучельников (16).

Зачинщик потасовки Адам Ружичка в концовке второго периода (40) вывел «Спартак» вперед, а четвертую шайбу забросил Герман Рубцов на 59-й минуте.

Ружичка также сделал голевую передачу, оформив в матче так называемый хет-трик Горди Хоу (гол, пас и участие в драке).

«Спартак» выиграл все четыре игры в сезоне против «Витязя».

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, «Витязь» — девятый.