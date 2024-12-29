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Ружичка сделал «хет-трик Горди Хоу» в победном матче «Спартака»

«Спартак» позволил «Витязю» отыграться с 0:2, но одержал победу в матче КХЛ
Игра в Балашихе завершилась победой гостей со счетом 4:2. После первой пропущенной шайбы гости затеяли потасовку и в меньшинстве пропустили еще один гол, но потом смогли победить. На счету Ружички гол, пас и драка
Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» победил в Балашихе «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Гости вышли вперед благодаря голам Даниила Орлова (на десятой минуте) и Андрея Локтионова (11).

На 14-й минуте форвард «Витязя» Иван Воробьев переиграл голкипера «Спартака» Дмитрия Николаева и поехал праздновать гол мимо скамейки запасных «красно-белых», что привело к потасовке.

«Спартак» оказался в меньшинстве, которое реализовал Дмитрий Бучельников (16).

Зачинщик потасовки Адам Ружичка в концовке второго периода (40) вывел «Спартак» вперед, а четвертую шайбу забросил Герман Рубцов на 59-й минуте.

Ружичка также сделал голевую передачу, оформив в матче так называемый хет-трик Горди Хоу (гол, пас и участие в драке).

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Фото:телеграм-канал ХК СКА

«Спартак» выиграл все четыре игры в сезоне против «Витязя».

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, «Витязь» — девятый.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Витязь
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