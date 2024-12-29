Третьего горнолыжника за три дня увезли на вертолете с травмой с трассы ОИ-2026

Третьего горнолыжника увезли на вертолете с травмой с трассы ОИ-2026

Швейцарец Кавицель, открывавший соревнования по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Бормио, упал вскоре после старта, его увезли на вертолете. В пятницу на этом склоне пострадали спортсмены из Франции и Италии

Фото: Christian Bruna / Getty Images

Швейцарский горнолыжник Джино Кавицель упал на высокой скорости во время соревнований по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Бормио, который примет мужские гонки на Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщает AP.

Кавицель стартовал в гонке первым, после падения он был в сознании, его увезли на вертолете в больницу. Соревнования возобновились после 20-минутной паузы.

Corriere dello Sport пишет, что Кавицель, вероятно, серьезно повредил сустав.

Это уже третий случай эвакуации спортсмена с олимпийском трассы за три дня.

В пятницу на склоне во время тренировок по скоростному спуску упали француз Сиприен Сарразен и итальянец Пьетро Дзацци. Сарразена прооперировали из-за внутричерепной гематомы, у Дзацци перелом ноги, он также перенес операцию.