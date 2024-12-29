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Третьего горнолыжника увезли на вертолете с травмой с трассы ОИ-2026

Третьего горнолыжника за три дня увезли на вертолете с травмой с трассы ОИ-2026
Швейцарец Кавицель, открывавший соревнования по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Бормио, упал вскоре после старта, его увезли на вертолете. В пятницу на этом склоне пострадали спортсмены из Франции и Италии
Фото: Christian Bruna / Getty Images
Фото: Christian Bruna / Getty Images

Швейцарский горнолыжник Джино Кавицель упал на высокой скорости во время соревнований по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Бормио, который примет мужские гонки на Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщает AP.

Кавицель стартовал в гонке первым, после падения он был в сознании, его увезли на вертолете в больницу. Соревнования возобновились после 20-минутной паузы.

Corriere dello Sport пишет, что Кавицель, вероятно, серьезно повредил сустав.

Это уже третий случай эвакуации спортсмена с олимпийском трассы за три дня.

Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения перед этапом КМ
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Сиприен Сарразен

В пятницу на склоне во время тренировок по скоростному спуску упали француз Сиприен Сарразен и итальянец Пьетро Дзацци. Сарразена прооперировали из-за внутричерепной гематомы, у Дзацци перелом ноги, он также перенес операцию.

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Анна Сатдинова
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