Третьего горнолыжника увезли на вертолете с травмой с трассы ОИ-2026
Швейцарский горнолыжник Джино Кавицель упал на высокой скорости во время соревнований по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Бормио, который примет мужские гонки на Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщает AP.
Кавицель стартовал в гонке первым, после падения он был в сознании, его увезли на вертолете в больницу. Соревнования возобновились после 20-минутной паузы.
Corriere dello Sport пишет, что Кавицель, вероятно, серьезно повредил сустав.
Это уже третий случай эвакуации спортсмена с олимпийском трассы за три дня.
В пятницу на склоне во время тренировок по скоростному спуску упали француз Сиприен Сарразен и итальянец Пьетро Дзацци. Сарразена прооперировали из-за внутричерепной гематомы, у Дзацци перелом ноги, он также перенес операцию.
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