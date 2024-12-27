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Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения перед этапом КМ

Горнолыжника Сарразена эвакуировали на вертолете после падения перед этапом КМ
Француз Сиприен Сарразен неудачно упал во время тренировки в скоростном спуске перед этапом Кубка мира в Италии. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы он получил
Сиприен Сарразен
Сиприен Сарразен (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен был эвакуирован на вертолете после падения в скоростном спуске на тренировке перед этапом Кубка мира в итальянском Бормио. Об этом сообщает Reuters.

Сарразен наехал на кочку перед левым поворотом, из-за чего француза резко подбросило в воздух, прежде чем он сильно упал на спину. Медики ему сразу же оказали помощь, уже через 15 минут после падения Сарразена доставили в ближайшую больницу.

В Федерации лыжного спорта Франции сообщили, что Сарразен находится в сознании.

В нынешнем сезоне 30-летний Сарразен выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске и еще один в супергиганте. Он занимает пятое место в общем зачете Кубка мира.

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