Нурмагомедов на «четверку с натяжкой» оценил подготовку Махачева к бою
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что обладатель пояса промоушена в легком весе Ислам Махачев, у которого в январе запланирован бой с Арманом Царукяном, недостаточно хорошо тренировался на этой неделе.
Махачев проведет защиту титула против Царукяна в Лос-Анджелесе (США) 18 января.
«Доволен ли я или нет? Честно? Четверка с натяжкой», — сказал Нурмагомедов Махачеву в видео, которое чемпион UFC опубликовал на своей странице в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На вопрос, чего не хватило для пятерки, Нурмагомедов ответил, что не надо было отдыхать лишний вечер в среду.
Сам Махачев сказал, что «нормально отпахал» неделю, и показал синяки на лице после тренировок.
Ранее ТАСС, ссылаясь на команду Махачева, сообщил, что секундантами Махачева будут Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес.
У Махачева 26 побед и одно поражение в ММА. Он уже побеждал Царукяна в 2019 году решением судей.
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