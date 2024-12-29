Нурмагомедов — о подготовке Махачева к бою с Царукяном: на четверку с натяжкой

Нурмагомедов на «четверку с натяжкой» оценил подготовку Махачева к бою

Махачев 18 января проведет защиту титула UFC против Армана Царукяна. Махачев опубликовал видео с Нурмагомедовым, в котором раскритиковал бойца за отдых вместо тренировки в один из дней

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что обладатель пояса промоушена в легком весе Ислам Махачев, у которого в январе запланирован бой с Арманом Царукяном, недостаточно хорошо тренировался на этой неделе.

Махачев проведет защиту титула против Царукяна в Лос-Анджелесе (США) 18 января.

«Доволен ли я или нет? Честно? Четверка с натяжкой», — сказал Нурмагомедов Махачеву в видео, которое чемпион UFC опубликовал на своей странице в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На вопрос, чего не хватило для пятерки, Нурмагомедов ответил, что не надо было отдыхать лишний вечер в среду.

Сам Махачев сказал, что «нормально отпахал» неделю, и показал синяки на лице после тренировок.

Ранее ТАСС, ссылаясь на команду Махачева, сообщил, что секундантами Махачева будут Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес.

У Махачева 26 побед и одно поражение в ММА. Он уже побеждал Царукяна в 2019 году решением судей.