В Кремле оценили победу российских шахматистов на чемпионате мира

Россияне впервые заняли все призовые места на ЧМ по рапиду. Дмитрий Песков назвал это подтверждением силы и конкурентоспособности российской школы шахмат и заявил, что спортсмены должны выступать на международных турнирах

Дмитрий Песков (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Российские шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, заняв весь пьедестал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который возглавляет попечительский совет Федерации шахмат России (ФШР). Слова Пескова приводит «РИА Новости».

Россияне впервые заняли все призовые места на мировом первенстве по быстрым шахматам (рапиду) — Володар Мурзин стал победителем, у Александра Грищука и Яна Непомнящего серебро и бронза соответственно. В женском турнире Екатерина Лагно стала третьей.

«Это еще раз подчеркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна. И, конечно, нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее», — сказал Песков.

Песков отметил вклад ФШР, которая «прикладывала огромные усилия, чтобы дать нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», и заявил, что эта стратегия себя оправдывает. «Спортсмены должны выступать», — сказал он.

Россияне участвуют в турнирах международной федерации (FIDE) в нейтральном статусе.