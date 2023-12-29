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Спорт ,  
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«Бостон» впервые вызвал в основу НХЛ россиянина-бомбардира из фарм-клуба

«Бостон» впервые поднял в основной состав в НХЛ российского форварда Меркулова
Нападающий Георгий Меркулов, который является одним из лучших бомбардиров АХЛ нынешнего сезона, может дебютировать в НХЛ в ночь на 31 декабря
Фото: Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters

«Бостон Брюинз» впервые в сезоне НХЛ вызвал в основной состав из фарм-клуба российского форварда Георгия Меркулова. Об этом сообщается на сайте команды.

В обратном направлении отравился нападающий Патрик Браун.

23-летний Меркулов в нынешнем сезоне АХЛ в составе «Провиденс Брюинз» набрал 30 (14+16) очков в 31 матче. Он является лучшим бомбардиром клуба и четвертым бомбардиром всей АХЛ.

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Меркулов — воспитанник ступинского «Капитана», контракт с «Бостоном» он подписал в 2022 году. В НХЛ он пока не провел ни одного матча, но в прошлом сезоне также был лучшим бомбардиром «Провиденс».

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 33 матчах. Меркулов может дебютировать в НХЛ в ночь на 31 декабря, когда «Брюинз» примут «Нью-Джерси Девилз».

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Хоккей НХЛ Бостон Брюинз

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