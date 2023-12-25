Вик Уайлд пожаловался Минспорту на «несправедливый» недопуск от врачей

Сноубордист не объяснил, почему врачи отказываются допускать его к стартам, но назвал такое отношение несправедливым, поскольку его цель — приносить медали России

Вик Уайлд (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Двукратный чемпион Олимпиады в Сочи сноубордист Вик Уайлд заявил ТАСС, что Министерству спорта и Центру спортивной подготовки надо повлиять на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое не дает ему допуск к соревнованиям.

«У меня есть проблема с несколькими людьми из ФМБА, которые не позволяют мне приносить медали России, а приносить медали России всегда было моей целью», — сказал Уайлд.

По словам сноубордиста, у него нет никаких проблем со здоровьем, но врачи ФМБА «каждый раз находят их и говорят, что с ним что-то не так».

Уайлд назвал такое отношение несправедливым. «Считаю, что со мной больше нельзя обращаться неподобающим образом», — добавил он.

В чем именно заключаются претензии ФМБА, Уайлд не уточнил.

РБК обратился за комментарием в ФМБА.

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Уайлду 37 лет. На Играх в Сочи он выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а на Олимпиаде в Пекине — бронзу в параллельном гигантском слаломе. Уайлд — единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одной Олимпиаде.

Уайлд не первый раз жалуется на проблемы с ФМБА. В июле он заявил «Чемпионату», что его «терзают с 2016 года».

Без допуска от ФМБА спортсмен не может принимать участие в сборах национальной команды и соревнованиях.

В 2019 году Уайлд смог получить временный допуск после дополнительного обследования в Австрии.

Уайлд перешел из сборной США в команду России в 2012 году и получил гражданство после свадьбы с российской сноубордисткой Аленой Заварзиной. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.