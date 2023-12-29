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Спорт ,  
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Евгения Медведева рассказала, как врач «потушила сигарету об ее спину»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что таким необычным способом лечили ее больную спину. «Сейчас у меня шрам, который не проходит, но реально отпустило спину», — сообщила спортсменка
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала на YouTube-канале Sport24 «Фигурка», как в этом году столкнулась с очень необычным врачом, к которому обратилась из-за проблем со спиной.

Это случилось с ней в Сочи на гастролях шоу Ильи Авербуха. «Не могла встать с кровати. Я уже не знала, что делать, было очень плохо. Мне посоветовали врача. Вызываю такси, приезжаю, а там не клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решеткой, и изнутри на них наклеены бумажные снежинки, летом!» — сказала Медведева.

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Спорт
Евгения Медведева

По словам Медведевой, ее приняла «маленькая тетка азиатской внешности лет за 70». «Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». <...> Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. Потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд». Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую пахнет паленым. Она сигарету об меня потушила!» — рассказала фигуристка.

За такое лечение Медведева заплатила 15 тыс. рублей и «попросила их закрыться и никого больше не принимать». «Выхожу, включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит. Самое интересное, я выбежала, вызвала такси и понимаю, что у меня реально спину отпустило с левой стороны», — отметила она.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу.

В апреле этого года 24-летняя Медведева рассказала, что завершила профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгения Медведева

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