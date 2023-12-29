Евгения Медведева рассказала, как врач «потушила сигарету об ее спину»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что таким необычным способом лечили ее больную спину. «Сейчас у меня шрам, который не проходит, но реально отпустило спину», — сообщила спортсменка

Евгения Медведева (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала на YouTube-канале Sport24 «Фигурка», как в этом году столкнулась с очень необычным врачом, к которому обратилась из-за проблем со спиной.

Это случилось с ней в Сочи на гастролях шоу Ильи Авербуха. «Не могла встать с кровати. Я уже не знала, что делать, было очень плохо. Мне посоветовали врача. Вызываю такси, приезжаю, а там не клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решеткой, и изнутри на них наклеены бумажные снежинки, летом!» — сказала Медведева.

По словам Медведевой, ее приняла «маленькая тетка азиатской внешности лет за 70». «Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». <...> Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. Потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд». Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую пахнет паленым. Она сигарету об меня потушила!» — рассказала фигуристка.

За такое лечение Медведева заплатила 15 тыс. рублей и «попросила их закрыться и никого больше не принимать». «Выхожу, включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит. Самое интересное, я выбежала, вызвала такси и понимаю, что у меня реально спину отпустило с левой стороны», — отметила она.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу.

В апреле этого года 24-летняя Медведева рассказала, что завершила профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.