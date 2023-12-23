Евгения Медведева назвала правильным свое решение завершить карьеру
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала журналистам, что завершила профессиональную карьеру, когда поняла, что состояние здоровья не позволяет ей продолжать выступать. По словам 24-летней спортсменки, это было правильное решение.
«Не было момента, когда жизнь разделилась на до и после завершения карьеры. Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике после Олимпийских игр. У меня мозг иначе работает. Когда уже не смогла ползти, я перестала. И это правильное решение», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».
Медведева считает, что нужно уходить из своей сферы достойно. «Развиваюсь в другом. Тоже не менее интересно, ярко. Меня не воспитывали, что я должна что‑то выиграть. Меня воспитывали, чтобы я хорошо смогла пройти путь. Что выросло, то выросло», — заключила Медведева.
В апреле этого года Медведева рассказала, что завершила карьеру из-за проблем со спиной.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится