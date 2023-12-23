Евгения Медведева назвала правильным свое решение завершить карьеру

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что перестала выступать на профессиональном уровне, когда «уже не смогла ползти»

Евгения Медведева (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала журналистам, что завершила профессиональную карьеру, когда поняла, что состояние здоровья не позволяет ей продолжать выступать. По словам 24-летней спортсменки, это было правильное решение.

«Не было момента, когда жизнь разделилась на до и после завершения карьеры. Есть спортсмены, которые хотят уйти на пике после Олимпийских игр. У меня мозг иначе работает. Когда уже не смогла ползти, я перестала. И это правильное решение», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Медведева считает, что нужно уходить из своей сферы достойно. «Развиваюсь в другом. Тоже не менее интересно, ярко. Меня не воспитывали, что я должна что‑то выиграть. Меня воспитывали, чтобы я хорошо смогла пройти путь. Что выросло, то выросло», — заключила Медведева.

В апреле этого года Медведева рассказала, что завершила карьеру из-за проблем со спиной.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу.